La Generalitat abre dos bolsas de trabajo para personal experto en FP, deportes, artes e idiomas. - GENERALITAT

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha puesto en marcha dos nuevas bolsas de trabajo específicas con el objetivo de incorporar a profesores especialistas en enseñanzas artísticas, deportivas e idiomas, así como a personal experto de sectores productivos para impartir clases en la FP, informa un comunicado del Govern este sábado.

La medida se realiza con el objetivo de reforzar "la conexión entre el sistema formativo y el tejido productivo actual", además de agilizar las sustituciones en los centros públicos.

Los aspirantes que deseen formar parte de estas bolsas deberán acreditar una experiencia profesional mínima de dos años dentro de los últimos ocho o, de forma alternativa, demostrar una experiencia formativa en centros educativos públicos de dos años en los últimos cinco ejercicios, requiriéndose además el nivel C2 de catalán y estar en situación de alta laboral.

La resolución publicada en el DOGC detalla que las direcciones de los centros estarán obligadas a contratar a los profesionales de estas nuevas bolsas para impartir materias muy específicas donde no encaja el profesorado común, esto sucede en módulos técnicos de FP, como soldadura, mecanización, operaciones Subacuáticas, en disciplinas artísticas, como danza urbana y circo, y en todos los bloques de deportes de montaña.

Para el resto de asignaturas y para los idiomas, los centros tienen que buscar primero a los profesores habituales de las listas de educación, ya que a estas nuevas bolsas solo se podrá acudir si no queda ningún profesor disponible en la bolsa de trabajo ordinaria.