La Generalitat abre un expediente sancionador a la residencia de Tremp (Lleida)

LLEIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat abrió el 30 de noviembre un expediente sancionador al geriátrico de la Fundació Fiella de Tremp (Lleida), investigado por la Fiscalia, en el que han fallecido 42 residentes por Covid-19, y que, según la gerente de las regiones sanitarias de Lleida y Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, está motivado "por los informes que le trasladó Salud Pública los días 27, 28 y 29 de noviembre".

Farreny ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa telemática este jueves, en la que ha señalado que Salud, que intervino la residencia el día 28 de noviembre, dio a la dirección indicaciones el día 21, tras conocer que había 51 residentes positivos y dos días más tarde, el 23, comprobó que no se estaban cumpliendo las medidas recomendadas.

También ha explicado que Salud comprobó el día 23 que "no se había acabado la sectorización de los positivos, ni los traslados a la zona roja, no se habían creado los circuitos y no se hacía un manejo correcto de las EPIs", y ha agregado que se observaba falta de supervisión por parte de la responsable higiénico sanitario debido a su baja por Covid-19.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)