La Generalitat adquiere una pintura atribuida a Josep Juncosa para la Colección Nacional

ÛLa Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor catalán Josep Juncosa - GENERALITAT

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Generalitat ha adquirido la pintura 'La Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor barroco catalán Josep Juncosa, que pasará a formar parte de la Colección Nacional de la Generalitat, según ha informado este sábado mediante un comunicado.

La obra, que salió a subasta como anónima, ha sido identificada como una creación coherente con el estilo de Juncosa y se ha adquirido por 12.000 euros, en una operación que incorpora por primera vez una pieza del artista a una colección pública.

La atribución se ha realizado a partir de un análisis estilístico que ha detectado similitudes con otras obras del autor, especialmente en elementos como la composición, el tratamiento de las figuras o el uso del color, característicos de la pintura barroca catalana del siglo XVII.

Según ha informado el departamento, la pintura podría depositarse en el Museu del Barroc de Catalunya o en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se garantizaría su conservación, estudio y exhibición.

La Colección Nacional está formada por los bienes culturales muebles y documentales que se han adquirido a lo largo de los años por diferentes conceptos de ingreso en dominio público.