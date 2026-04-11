La Generalitat adquiere una pintura atribuida a Josep Juncosa para la Colección Nacional

ÛLa Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor catalán Josep Juncosa
ÛLa Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor catalán Josep Juncosa - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 11 abril 2026 11:55
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BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Generalitat ha adquirido la pintura 'La Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat', del pintor barroco catalán Josep Juncosa, que pasará a formar parte de la Colección Nacional de la Generalitat, según ha informado este sábado mediante un comunicado.

La obra, que salió a subasta como anónima, ha sido identificada como una creación coherente con el estilo de Juncosa y se ha adquirido por 12.000 euros, en una operación que incorpora por primera vez una pieza del artista a una colección pública.

La atribución se ha realizado a partir de un análisis estilístico que ha detectado similitudes con otras obras del autor, especialmente en elementos como la composición, el tratamiento de las figuras o el uso del color, característicos de la pintura barroca catalana del siglo XVII.

Según ha informado el departamento, la pintura podría depositarse en el Museu del Barroc de Catalunya o en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se garantizaría su conservación, estudio y exhibición.

La Colección Nacional está formada por los bienes culturales muebles y documentales que se han adquirido a lo largo de los años por diferentes conceptos de ingreso en dominio público.

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