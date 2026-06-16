La Generalitat aprueba el acuerdo para consolidar la gobernanza del Espai Català Transfronterer

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

GIRONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, la Diputación de Girona y el Departamento francés de los Pirineos Orientales han firmado un acuerdo transfronterizo de asociación para impulsar un proyecto que busca consolidar la gobernanza institucional del Espai Català Transfronterer (EsCaT).

El Consell Executiu de este martes ha aprobado suscribir el acuerdo que mejorará la estructura del EsCaT en el ámbito jurídico y financiero, consolidará su estrategia y reforzará el papel de la sociedad civil, informa el Govern en un comunicado.

Este proyecto de consolidación institucional durará 3 años y tendrá un coste total de 687.000 euros, 447.000 de los cuales subvencionados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).