La Generalitat aprueba la memoria de la ley para simplificar trámites urbanísticos y ambientales

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la publicación de la memoria preliminar del anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, que el pasado jueves anunció el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado en rueda de prensa tras el Consell Executiu que la ley permitirá a la administración ser "más ágil y sufrir menos los excesos de burocracia".

La norma buscará, entre otras cuestiones, reducir plazos por los que se conceden licencias de obras para construcción de viviendas y para su reforma, para la apertura de empresas, para recibir autorizaciones ambientales o para la instalación de energías eólicas y fotovoltaicas.

Paneque ha remarcado que todo ello permitirá tener más herramientas para políticas de urbanismo y vivienda, pero "sin renunciar ni a una sola de las garantías en el ámbito urbanístico y medioambiental".

PROCESOS LENTOS

El Govern sostiene en la memoria preliminar de la norma, consultada por Europa Press, que licencias, evaluaciones o autorizaciones ambientales y urbanísticas son actualmente procesos en ocasiones "excesivamente lentos y complejos" y con una tramitación desmedidamente larga.

Señala que se requieren procesos presenciales y no digitales y que existen trámites con múltiples pasos sucesivos, redundantes y no siempre necesarios que podrían integrarse, por lo que defienden la necesidad de abordar esta cuestión mediante una nueva ley, que buscará facilitar la construcción de vivienda, la apertura de empresas o la instalación de industria.

Tras la publicación de la memoria preliminar se abrirá un proceso de consulta pública de un mes, y posteriormente aprobará la norma el Consell Executiu, y en unos meses se llevará el proyecto de ley al Parlament para su eventual aprobación definitiva.

SIMPLIFICAR Y DIFERENCIAR TRÁMITES

La nueva norma propondrá eliminar o integrar algunos pasos en trámites redundantes o "de poco valor añadido" mientras se mantengan las garantías existentes por otras vías, y buscará reducir la duración total de los procedimientos urbanísticos y ambientales con tramitaciones concurrentes y medios electrónicos.

Planteará un régimen específico para determinar "los efectos jurídicos, el alcance y las responsabilidades asociadas" de los informes técnicos o certificados que aporten los interesados en un proyecto para garantizar la seguridad jurídica y fiabilidad de los mismos.

En paralelo, se estudiará incluir mecanismos de colaboración con entidades o profesionales para verificación y certificación previa de proyectos en algunos supuestos, con el objetivo que esta intervención de estos profesionales agilice y simplifique trámites.

En trámites ambientales se valorará incluir procedimientos diferenciados "según el grado de incidencia ambiental", y se contemplará la posibilidad de establecer planteamientos simplificados para proyectos en municipios pequeños o rurales.