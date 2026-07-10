La Generalitat apuesta por un nuevo proyecto de FP ferroviaria integrada en Portbou (Girona)

Firma este viernes del protocolo de colaboración en Portbou (Girona) - EDUCACIÓ

GIRONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y el alcalde de Portbou (Girona), Gael Rodríguez, han firmado un protocolo de colaboración para impulsar un proyecto de FP ferroviaria integrada "con vocación transfronteriza" en el municipio.

Han firmado el documento en un acto este viernes en la estación de Renfe de Portbou y el objetivo es desarrollar una oferta formativa aprovechando "el emplazamiento ferroviario estratégico" de la localidad, informa el Departament en un comunicado.

Para Niubó, la conexión al Corredor Mediterráneo, la presencia de actividad de transporte de mercancías y la interoperabilidad de los dos anchos de vía son factores importantes: "Portbou es el lugar idóneo para esta apuesta de país por la FP de ámbito ferroviario. No tendremos una estrategia de país de verdad si no la empezamos por las aulas de FP".

"Necesitamos cientos de personas cualificadas para hacer mantenimiento, operativa, electrónica, señalización. Y además se vincula con retos estratégicos como la descarbonización y la cohesión del territorio", añade.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que la estación es un edificio histórico donde había habido mucha actividad y apuesta por invertir en ella: "Es un emplazamiento idóneo. Además, esto permitirá dignificar un espacio actualmente en desuso".

El proyecto está orientado a la calificación profesional de las personas a lo largo de la vida y se vinculará a las "necesidades presentes y futuras del sector ferroviario y sus sectores auxiliares".