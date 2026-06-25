La Generalitat cede a Banyoles (Girona) dos fincas para construir 8 viviendas sociales

El alcalde de Banyoles (Girona), Miquel Noguer, y el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, Juli Fernández. - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, Juli Fernández, y el alcalde de Banyoles (Girona), Miquel Noguer, han firmado la cesión gratuita de dos fincas urbanas propiedad de la Generalitat para construir 8 viviendas de protección oficial, informa la conselleria este jueves en un comunicado.

Los inmuebles proceden de una herencia intestada, que la Agència de l'Habitatge de Catalunya consideró no aptas para ser cedidas a entidades sociales para utilizarlas directamente por el alto coste de inversión necesaria para adecuarlas, por lo que han sido cedidas al municipio.

De acuerdo con los estudios del ayuntamiento de Banyoles, se llevará a cabo una rehabilitación del primer edificio, que contará con 5 viviendas, y en la segunda finca se construirán 3 de nueva obra.