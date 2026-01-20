La Generalitat cierra dos CAP y 10 consultorios locales en la provincia de Girona por el temporal

Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado de que, a raíz de las afectaciones producidas por el temporal, han quedado cerrado dos centros de atención primaria (CAP) y 10 consultorios locales de las provincias de Girona.

En concreto, se trata del CAP de Vila-Roja y del CAP de Santa Clara, atendiéndose las urgencias en el CUAP Güell, en Girona ciudad, informa la Conselleria en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Asimismo, quedan cerrados los consultorios locales de Pont Major y Canet d'Adri, en Girona ciudad, así como los de los municipios de Sant Jordi Desvalls, Port de la Selva, Portbou, Riudarenes, Pertallada, Verges, Colomers y L'Estartit.