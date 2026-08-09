La Generalitat cierra el proceso de información pública del Plater con 12.143 alegaciones

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BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha cerrado el proceso de información pública del Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (Plater) con 12.143 alegaciones recibidas.

El Departamento, a través del Institut Català d'Energia (ICAEN), ha iniciado el análisis de las aportaciones registradas con el objetivo de incorporar todas aquellas propuestas que resulten "técnicamente viables", ha informado el Govern en un comunicado este domingo.

Una vez se complete su tramitación y posterior aprobación, el Plater limitará la implantación de nuevas instalaciones renovables únicamente a las áreas catalogadas como prioritarias y fijará un límite máximo de potencia por municipio.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Plater será "una herramienta de planificación territorial que permitirá a los municipios gestionar la acogida de proyectos de energías renovables en sus términos".

PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS

Durante este periodo, el ICAEN ha mantenido más de 70 reuniones bilaterales con los ayuntamientos solicitantes y encuentros periódicos con los equipos técnicos de los consejos comarcales para resolver dudas sobre el borrador

Las entidades supramunicipales y las corporaciones locales han realizado 1.312 aportaciones al documento tras debatir la propuesta en mesas de trabajo y espacios de diálogo activados desde noviembre de 2025.

El ICAEN también presentó el Plater a entidades de la sociedad catalana con la información necesaria para la presentación de alegaciones, orientadas en este caso principalmente a la metodología utilizada para elaborar la propuesta inicial, sumando en conjunto más de 500 alegaciones procedentes de este sector, mientras que el resto de aportaciones proceden de la ciudadanía.

Durante este periodo de consulta, los ayuntamientos han podido proponer la reducción de hasta un 35% de la superficie inicialmente catalogada como prioritaria para energía solar fotovoltaica si la consideraban no apta por criterios locales.

El texto preliminar establece que ningún municipio de Cataluña deberá destinar más del 5% de su superficie total a la generación de energías renovables de cara al año 2050.

Una vez analizadas las alegaciones e introducidas las modificaciones pertinentes en el documento, se abrirá un segundo proceso de información pública que servirá para validar los criterios locales y actualizar elementos de la metodología utilizada.