La Generalitat cifra en un 4,5% el seguimiento de la huelga médica en Catalunya

Huelga de médicos en Barcelona este miércoles - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 4,5% el seguimiento este miércoles de la huelga de facultativos convocada por Metges de Catalunya.

Lo ha dicho en un comunicado sobre el seguimiento informado de esta huelga por parte de los médicos de los centros del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat).

Se trata del primer día de la huelga indefinida convocada por Metges de Catalunya, que mantuvo los paros en Catalunya pese a la convocatoria de elecciones generales.

En cuanto a servicios mínimos, se ha fijado que se garantizará la atención de urgencia, tanto en atención hospitalaria como en los CUAP, mientras el resto de atención primaria se realizará con el 25% de la plantilla este miércoles, y con el 33% a partir del jueves.

Asimismo, los demás servicios sanitarios contarán con la misma plantilla que durante los festivos, y en los casos que esta sea la misma que un día laborable, se prestarán con la mitad de personal.