La Generalitat compra el cuadro 'Dama del barret' de Olga Sacharoff

Obra 'Dama del barret' de Olga Sacharoff - GOVERN

GIRONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha comprado la pintura 'Dama del barret' de Olga Sacharoff por 84.700 euros y pasará a formar parte de la Col·lecció Nacional de la Generalitat, siendo depositada en el Museu d'Art de Girona, informa este jueves en un comunicado.

La pintura corresponde a una etapa primeriza de Sacharoff (Tbilisi, 1881 - Barcelona, 1967), vinculada a los ambientes de vanguardia de París y a la llamada 'Escuela de París', y aparece una figura femenina resuelta con una marcada síntesis formal y una gama de grises, azules y tonos ocres que remite al cubismo analítico.

La adquisición tiene un especial interés patrimonial debido a la "limitada presencia de obras de este periodo en las colecciones públicas" y quiere enriquecer la presencia de Sacharoff en los museos catalanes con una pieza significativa.