La Generalitat convoca 231 plazas para desplegar un programa contra la pobreza infantil

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha publicado la convocatoria de 231 plazas para desplegar el programa piloto Barris per Créixer contra la pobreza infantil, ha informado este jueves en un comunicado.

Esta iniciativa está impulsada por el Govern para actuar en los barrios con más vulnerabilidad de Catalunya, y las nuevas incorporaciones al Departament permitirán desplegar equipos multidisciplinares que trabajarán con niños y familias a partir de septiembre.

Las vacantes corresponden a perfiles administrativos, que darán apoyo a la tramitación de las prestaciones y a profesionales del ámbito social que trabajarán directamente con las familias en el despliegue del programa.

La secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía de la Generalitat, Teresa Llorens, ha señalado que el programa se pone en marcha en 31 municipios con la contratación de 231 profesionales, y que una parte son perfiles administrativos que darán apoyo a la tramitación de las prestaciones y el resto son profesionales del ámbito social que acompañarán a las familias en el diseño de itinerarios personalizados para mejorar su situación y la de sus hijos.

Esta actuación forma parte de las medidas incluidas en la Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil en Catalunya 2025-2030, y responde al "compromiso del Govern de impulsar políticas públicas basadas en la evidencia para reducir la pobreza infantil y la desigualdad de oportunidades".