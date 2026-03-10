La Generalitat crea un grupo de trabajo para seguir los efectos de la guerra en Oriente Medio

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la constitución de un grupo de trabajo interdepartamental para hacer seguimiento de la evolución de los efectos de la guerra en Oriente Medio y su impacto en la economía y sociedad catalanas, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presidirá el órgano, que estará adscrito a la Conselleria de Economía y Finanzas, y que se coordinará con las de Presidencia; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; Empresa y Trabajo; Unión Europea y Acción Exterior, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Además, podrán participar --con voz pero sin voto-- expertos independientes en las diferentes materias que se debatan.

La creación de este grupo de trabajo se enmarca en la reunión del pasado sábado con el Consejo del Diálogo Social de Catalunya, en la que se analizaron las primeras consecuencias del conflicto.

Durante el encuentro, Illa anunció la creación del grupo, que trabajará en todo momento con los miembros del Consejo.