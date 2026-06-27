La Generalitat defiende feminismo, vivienda y sostenibilidad ante el Congreso Mundial de CGLU

La secretaria general Lorena Elvira - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UE y Acción Exterior, Lorena Elvira, y el secretario de Asuntos Europeos, Agustí Fernández de Losada, han liderado esta semana la delegación de la Generalitat en el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), donde han defendido políticas regionales feministas, de vivienda y desarrollo sostenible.

Durante el encuentro en Tánger (Marruecos) del 22 al 25 de junio, Elvira ha intervenido en la Asamblea de Mujeres reclamando políticas para identificar, promover y acompañar el talento femenino, y ha condenado "el auge de narrativas antigénero y el aumento de la violencia contra las mujeres en la vida pública", informa este sábado el Govern en un comunicado.

También ha considerado que los gobiernos locales y regionales son claves para crear las líderes del futuro: "Podemos impulsar cambios con un impacto directo en la vida de las personas, así como visibilizar referentes, impulsar liderazgos femeninos y favorecer una mayor participación de las mujeres en la vida pública".

FORO DE LAS REGIONES

Por otra parte, en el Foro de las Regiones, Elvira se ha centrado en vivienda: "Es un reto global y el Foro de las Regiones debe ayudarnos a tener más voz política, capacidad de incidencia, acceso a financiación, intercambio de conocimiento y alianzas entre territorios que compartimos retos similares".

Fernández de Losada ha intervenido en el pleno donde se ha presentado el Observatorio Mundial sobre Finanzas e Inversiones de los Gobiernos Subestatales, un instrumento de análisis impulsado por el CGLU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cofinanciado por la Generalitat.

"INCORPORAR UNA MIRADA TERRITORIALIZADA"

Ha dicho que a menudo los indicadores globales o estatales invisibilizan las diferencias internas y las capacidades reales de los territorios, y que "incorporar una mirada territorializada" permite entender mejor las desigualdades, identificar necesidades específicas y reconocer la contribución concreta de los gobiernos subestatales a las agendas globales.

Además, Fernández de Losada ha participado en dos mesas redondas coorganizadas por la Generalitat y en un taller sobre la descentralización.

La delegación catalana ha completado su agenda reuniéndose con el presidente del Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas, Omar Moro, para avanzar en la renovación de su acuerdo marco de colaboración y evaluar el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea.