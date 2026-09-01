La Generalitat destina 161.000 euros a la oficina técnica del proyecto 'Artistes als instituts'

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes el acuerdo que autoriza a la Conselleria de Cultura a realizar gastos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros por un importe total de 161.763,31 euros para la contratación de los servicios de gestión de la Oficina Técnica del programa 'En residència. Artistes als instituts'.

El acuerdo establece 47.465,28 euros para 2026 y 114.298,03 euros para 2027 en el marco del programa temporal para la mejora de la presencia de las artes y la cultura en la educación, que tiene el objetivo de fortalecer el capital cultural de los adolescentes y crear las condiciones para un acceso más igualitario y equitativo a la cultura, ha informa el Govern en un comunicado.

El programa 'En residència. Artistes als instituts' se organiza por cursos escolares y, además del desarrollo individual de cada residencia o proceso de creación en cada instituto, también se organizan espacios colectivos con la participación de los diversos agentes que se encuentran periódicamente para compartir conocimientos y experiencia.