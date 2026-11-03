La Generalitat destina 1,9 millones a la promoción del yacimiento del Pla d'Almatà (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

LLEIDA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic) a conceder una subvención directa de 1.931.920 euros al Ayuntamiento de Balaguer (Lleida) para financiar la recuperación, promoción y difusión del yacimiento arqueológico del Pla d'Almatà entre 2026 y 2028.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2025 entre la Conselleria de Cultural y el Ayuntamiento de Balaguer para impulsar la investigación, la conservación y el reconocimiento del yacimiento arqueológico medieval, informa el Govern tras el Consell Executiu.

La subvención permitirá avanzar en la construcción del futuro centro de acogida de visitantes y del edificio de servicios del yacimiento, así como ejecutar las actuaciones de renaturalización del espacio arqueológico con el objetivo de mejorar la preservación, favorecer la interpretación y reforzar la proyección social y cultural.