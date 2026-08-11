La Generalitat destina 586.000 euros a ayudas al sector bovino contra la tuberculosis

Imagen de una granja - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat destinará 586.000 euros a ayudas ampliables y en concurrencia no competitiva para las explotaciones de bovino afectadas por la tuberculosis.

La dotación se divide en 3 ayudas, enfocadas a compensar los gastos de alimentación de los animales inmovilizados por la sospecha de tener la enfermedad, financiar la instalación del cierre perimetral de la explotación para evitar diseminar la tuberculosis a otros rebaños y gestionar las heces generadas en las explotaciones afectadas, ha informado este martes el Govern en un comunicado.

Podrán beneficiarse las explotaciones afectadas durante el 2025 o hasta el 15 de octubre de 2026 y, en el caso de la ayuda a la alimentación animal, el plazo es entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre de 2025.

Se trata de la primera vez que el Departament convoca ayudas de este tipo como "resultado del diálogo mantenido con las mesas sectoriales de la leche y la carne de vacuno, las agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) y el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya".

Está prevista la publicación a lo largo del mes de agosto de 3 convocatorias más orientadas a mitigar la enfermedad.

En enero de 2023, Catalunya logró el estatus sanitario de libre de tuberculosis, que exige que el 99,8% de las granjas y el 99,9% de los bovinos continúen sanos.