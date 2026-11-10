La Generalitat distingue a 67 profesionales y 6 entidades de la ejecución penal en Catalunya

Un momento del acto de este martes - GOVERN

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha expresado la "gratitud y reconocimiento" del Govern a 67 profesionales y 6 entidades del ámbito de la ejecución penal, los centros penitenciarios y la justicia juvenil en Catalunya.

En la clausura del acto, celebrado este martes en el Auditori Once de Barcelona, también ha reivindicado la implicación de los cuerpos policiales, la Iglesia, el voluntariado y el resto de la Administración en los centros penitenciarios, informa el Govern en un comunicado.

También ha defendido seguir reforzando el sector ante el incremento de la población penitenciaria y la transformación del entorno: "Las cosas cambian, los riesgos cambian y la población penitenciaria también cambia. Tenemos que seguir avanzando para dar la mejor respuesta posible a los nuevos retos".

En el acto se ha reconocido a 67 profesionales de la Direcció General d'Afers Penitenciaris, la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil y el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

También se ha distinguido a las entidades Associació Egueiro, la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, el Grup Espai Blanquerna, el Club d'Escacs Mollet, el Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP) y al Patronato de la Sagrada Família.