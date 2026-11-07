La Generalitat entrega 49 certificados a familiares de sabadellenses perseguidos por el franquismo

Imagen del acto - GENERALITAT DE CATALUNY

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática del Govern de la Generalitat ha entregado este sábado 49 certificados de reparación jurídica a familiares de personas de Sabadell (Barcelona) represaliadas y procesadas por tribunales militares franquistas.

Estos certificados reconocen "la nulidad de las sentencias dictadas por unos tribunales ilegales", y sirven para restituir la dignidad, honor y memoria de los encausados, según ha informado este sábado el Departamento en un comunicado.

El acto ha sido organizado por el consistorio de Sabadell, ha reunido a 118 familiares y ha contado con la presencia del conseller de Justicia, Ramon Espadaler.

DIFERENTES ACUSACIONES

Los certificados corresponden a personas que fueron procesadas por diferentes acusaciones de "carácter político" durante la dictadura: 12 por rebelión o adhesión a la rebelión, 11 por auxilio a la rebelión y 5 por excitación a la rebelión.

Los 21 certificados restantes corresponden a personas cuyas causas fueron sobreseídas o que fueron absueltas.

"Cada nombre de esta lista es una historia de represión que no podemos permitir que caiga en el olvido. Recuperarla es hacer justicia a las víctimas y garantizar que su memoria ocupe el lugar que le corresponde", ha afirmado Espadaler.