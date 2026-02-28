La Generalitat envía recomendaciones a los ciudadanos en Oriente Medio ante los bombardeos

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departament de UE y Acción Exterior de la Generalitat ha publicado este sábado vía X varias recomendaciones a los ciudadanos que están en los países de Oriente Medio ante los bombardeos en la zona.

Les insta a mantener la calma, quedarse en un lugar resguardado y alejado de ventanas, evitar desplazamientos innecesarios, asegurar el suministro de agua y comida, estar informado en todo momento y llamar a los teléfonos de emergencia consular si es necesario.

Y facilita estos teléfonos de Irán (+98 0912 139 37 03), EAU (+971 506120260, +971 24079000), Qatar (+974 55862411), Kuwait (+965 97210578), Bahrein (+965 97210578), Iraq (+964 780 109 9364), Jordania (+962 775 555 105, +962 777 212 267), además de la Unidad de emergencia consular del Ministerio de Exteriores (operativa 24 horas): +34 910001249.