Una máquina pisanieve - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat dispone esta temporada 2026-2027 de 121 máquinas pisanieves y 112 puntos de almacenamiento de sal distribuidos por toda Catalunya.

Según informa este miércoles en un comunicado, cada año activa el Plan de Vialidad Invernal mediados de noviembre al 15 de abril para "garantizar la comodidad, la fluidez y la seguridad en las carreteras" y minimizar el tiempo de las restricciones o cierre de tráfico en las vías afectadas.

Son 118 pisanieves de empuje y 3 dinámicas, equipadas con fresadora, y los 112 puntos de almacenaje suman una capacidad de 11.500 toneladas.