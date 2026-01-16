La Generalitat impulsa 350 cursos de catalán y 8.750 plazas con una subvención para entes locales

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una foto de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera convocatoria de la subvención de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat para cursos de catalán a ayuntamientos de menos de 17.500 habitantes, consejos comarcales y entidades sin ánimo de lucro ha permitido impulsar 350 cursos de los niveles A1 y A2 y más de 8.750 nuevas plazas.

Lo ha anunciado este viernes el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, que ha destacado que el objetivo es "llegar a las pueblos y barrios que hasta ahora no tenían suficiente oferta formativa" y dotarlos de recursos para garantizar una acogida lingüística de calidad, informa la Conselleria en un comunicado.

Vila ha destacado que la subvención ayuda a dar un paso adelante en los "tres ejes clave" de la enseñanza del catalán, que incluyen la capilaridad territorial de la oferta, la desestacionalización de la inscripción a los cursos y la flexibilidad de los alumnos a la hora de elegir.

205 PARTICIPANTES

En la convocatoria han participado un total de 205 organismos: 105 del ámbito local --104 ayuntamientos y 1 consejo comarcal-- y 100 entidades sociales, lo que posiciona la línea como "herramienta clave para ampliar el aprendizaje del catalán fuera de la oferta reglada del Consorci per a la Normalització Lingüística".

Los cursos se distribuyen por más de 30 comarcas, con una fuerte presencia en la demarcación de Barcelona y una concentración destacada en las comarcas de Anoia, Berguedà y Osona (Barcelona) y en el Segrià (Lleida).

La línea de subvenciones, convocada por primera vez entre junio y octubre de 2025, y que incluye todo el curso 2025-26, se enmarca en el Plan de choque para la enseñanza de catalán a personas adultas aprobada por el Govern el pasado marzo con el objetivo de incrementar "de forma inmediata" la oferta de plazas para aprender catalán.