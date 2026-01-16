La Generalitat impulsa 350 cursos de catalán y 8.750 plazas con una subvención para entes locales

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una foto de archivo.
Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una foto de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 16 enero 2026 13:49
Seguir en

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera convocatoria de la subvención de la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat para cursos de catalán a ayuntamientos de menos de 17.500 habitantes, consejos comarcales y entidades sin ánimo de lucro ha permitido impulsar 350 cursos de los niveles A1 y A2 y más de 8.750 nuevas plazas.

Lo ha anunciado este viernes el conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, que ha destacado que el objetivo es "llegar a las pueblos y barrios que hasta ahora no tenían suficiente oferta formativa" y dotarlos de recursos para garantizar una acogida lingüística de calidad, informa la Conselleria en un comunicado.

Vila ha destacado que la subvención ayuda a dar un paso adelante en los "tres ejes clave" de la enseñanza del catalán, que incluyen la capilaridad territorial de la oferta, la desestacionalización de la inscripción a los cursos y la flexibilidad de los alumnos a la hora de elegir.

205 PARTICIPANTES

En la convocatoria han participado un total de 205 organismos: 105 del ámbito local --104 ayuntamientos y 1 consejo comarcal-- y 100 entidades sociales, lo que posiciona la línea como "herramienta clave para ampliar el aprendizaje del catalán fuera de la oferta reglada del Consorci per a la Normalització Lingüística".

Los cursos se distribuyen por más de 30 comarcas, con una fuerte presencia en la demarcación de Barcelona y una concentración destacada en las comarcas de Anoia, Berguedà y Osona (Barcelona) y en el Segrià (Lleida).

La línea de subvenciones, convocada por primera vez entre junio y octubre de 2025, y que incluye todo el curso 2025-26, se enmarca en el Plan de choque para la enseñanza de catalán a personas adultas aprobada por el Govern el pasado marzo con el objetivo de incrementar "de forma inmediata" la oferta de plazas para aprender catalán.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado