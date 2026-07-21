La Generalitat impulsa el despliegue de la BSC AI Factory con una inversión de 14 millones

La consellera Sílvia Paneque en la rueda de prensa tras el Consell Executiu - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de la Generalitat este martes ha resuelto otorgar una subvención directa pública al Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) para financiar con 14 millones de euros el despliegue de la BSC AI Factory.

La inversión permitirá ampliar las capacidades del superordenador MareNostrum 5 con nuevos aceleradores específicos para inteligencia artificial, lo que hará posible el "entreno y desarrollo" de modelos avanzados de IA, informa el Govern en un comunicado.

La inversión, que se materializará a través de la Conselleria de Investigación y Universidades, se desplegará los próximos 4 años: este año 10.610.649,60 euros, el próximo 1.975.512,96 euros, en 2028 serán 1.222.212,48 euros y en 2029 serán 191.624,96.

DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL

El Govern ha acordado también dar apoyo al Proyecto de descarbonización industrial para las industrias catalanas intensivas en energía y de difícil abastecimiento de CO2, con una aportación de 3.839.000 euros.

La financiación se vehiculará desde la Conselleria de Investigación a la Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) a lo largo de los 3 próximos años: 83.000 euros este año, 3.208.000 en 2027 y 548.000 en 2029.

El proyecto está liderado por el ICIQ con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y Eurecat y del tejido empresarial, y la inversión del Departament se destinará a la fabricación, validación y construcción de una unidad móvil de ensayo para el uso de CO2 para conversión.

RESIDUOS ORGÁNICOS

Además se ha aprobado la participación de la Generalitat en el Patronat de la Fundació Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària UVic-UCC (Fundació Beta), e impulsará la actividad con una aportación de 875.000 euros.

El Govern ha destacado que refuerza así su compromiso con la generación y la transferencia de conocimiento para dar respuesta a los retos ambientales, agroalimentarios y económicos, y "consolida la colaboración como un actor clave del ecosistema catalán de investigación e innovación".

En representación de la Generalitat, formarán parte del Patronat la titular de la dirección general competente en materia de agricultura y ganadería; el titular de la dirección general competente en investigación; el titular de la dirección de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-Cerca), y el titular de la dirección general competente en políticas ambientales y medio natural.