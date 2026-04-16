La Generalitat iniciará negociaciones sobre reducir la jornada de sus funcionarios a 35 horas

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern iniciará negociaciones con los sindicatos para abordar cómo se traslada la posible reducción de jornada a 35 horas a los funcionarios de la Generalitat, después de que el miércoles el Gobierno aprobara la instrucción que insta a la Administración General del Estado (AGE) a negociar esa rebaja.

El próximo 28 de abril, la dirección general de Función Pública se reunirá con representantes de IAC, UGT y CC.OO., con el objetivo de que esta reducción se aplique antes de finalizar 2026, han confirmado fuentes del Govern a Europa Press este jueves y ha avanzado 'El Periódico de Catalunya'.

En las conversaciones se abordará el impacto en la organización de los servicios públicos de la Generalitat, así como el coste presupuestario que supondría para las arcas públicas tomar esta medida, que se aplica ya en algunas comunidades autónomas y en algunas administraciones locales.

Fuentes del Govern subrayan que la instrucción del Gobierno es para los funcionarios de la AGE y no es de obligado cumplimiento, y que en Catalunya hay 300.000 funcionarios, y que ofrecen servicios finalistas, por lo que se deberá analizar cómo es posible trasladar esta reducción.

Los detalles no se conocen todavía, porque se empezarán a tratar en esta reunión, y en el Govern descartan que la decisión final se pueda tomar en ese encuentro, porque se trata de una primera reunión para abordar la cuestión.