La Generalitat invierte 14,38 millones a fomentar la autoempleo de jóvenes catalanes

Peluquera - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha abierto una convocatoria de la ayuda para fomentar la autoempleo de jóvenes, con un presupuesto inicial de 9,6 millones de euros (cofinanciado en un 40% por el Fons Social Europeu Plus), que se prevé aumentar hasta los 14.375.000 euros.

La convocatoria prevé ayudas de 17.094 euros, equivalente al salario mínimo interprofesional, para personas de entre 18 y 29 años que pongan en marcha un proyecto como profesionales autónomos, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Las solicitudes se pueden presentar desde este martes y hasta el próximo 22 de septiembre.

En esta edición se han reservado 370.000 euros del presupuesto inicial para jóvenes con domicilio fiscal en micropueblos, municipios de menos de 500 habitantes, y esta cantidad incrementará hasta los 550.000 euros cuando se despliegue todo el presupuesto previsto.

Así, el Govern quiere ayudar a combatir el despoblamiento de las zonas rurales y evitar que muchas personas jóvenes se vean obligadas a irse para encontrar trabajo.