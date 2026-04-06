La Generalitat invierte 20 millones en 4.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos

Un vehículo eléctrico en una estación de carga - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat destinará 20 millones de euros, procedentes de los recursos del programa FEDER de Catalunya 2021-2027, a financiar el despliegue de 4.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La iniciativa permitirá al Govern acelerar la implementación del Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 e incluye todas las fases del proyecto: estudios previos, ingeniería, obra civil, adecuación eléctrica y suministramiento e instalación de cargadores, con una cofinanciación del 50% del programa FEDER, informa la Generalitat en un comunicado este lunes.

Los cargadores se instalarán en edificios e instalaciones públicas como hospitales, estaciones de tren, puertos y otros equipamientos de servicio público.

El despliegue prevé una combinación de puntos adaptados a los diferentes patrones de uso, con un 80% de cargadores de 11 kW ubicados en espacios de estancia larga, como estaciones ferroviarias, y un 20% de cargadores de 50kW --que permiten cargar una batería en una hora y media, aproximadamente-- destinados a zonas de alta rotación como hospitales.

En una fase posterior se prevé incorporar cargadores de alta potencia (150 kW y 300 kW) para dar servicio a vehículos más grandes y autobuses públicos.

REORIENTACIÓN DE FONDOS FEDER

Esta inversión de 20 millones forma parte de los 76 millones procedentes del fondo FEDER de Catalunya, autorizado por la Comisión Europea el pasado 19 de marzo a reorientarse para adaptarlo a los retos estratégicos actuales.

Estos recursos se destinarán a promover la competitividad de las empresas para que obtengan un alto impacto tecnológico; impulsar la inversión pública y privada para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible; reforzar las actuaciones para hacer un uso más eficiente y sostenible del agua y mejorar las políticas sociales.