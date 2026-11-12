La Generalitat licita las nuevas obras del Fòrum de la Justícia de Tarragona por 71,7 millones

Archivo - Simulación de cómo será el futuro Fòrum de la Justícia en Tarragona - GOVERN - Archivo

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha licitado la segunda fase de obras de arquitectura e instalaciones del Fòrum de la Justícia de Tarragona con un presupuesto de 71.711.047 euros, cuya actuación permitirá avanzar en la construcción y adecuación integral del edificio.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha destacado la importancia de este proyecto para el territorio: "Por fin podremos tener una sede judicial como merece la ciudadanía de Tarragona, no 13 sedes repartidas", informa el Govern en un comunicado este jueves.

El contrato comprende la ejecución del envolvente exterior del edificio, que incluye fachadas y cubiertas, así como todos los trabajos de adecuación de espacios interiores y la instalación de los equipamientos necesarios para el funcionamiento del inmueble.