La Generalitat moviliza 9,5 millones para financiar la mejora de instalaciones deportivas

Imagen de una instalación deportiva - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) y el Departament de Deportes de la Generalitat, a través del Consell Català de l'Esport, han puesto en marcha una línea de préstamos bonificados para impulsar la mejora de los equipamientos deportivos públicos, informa el Departament este miércoles en un comunicado.

El ICF aportará 8 millones y el Consell Català de l'Esport 1,5 más para bonificar los intereses de los préstamos, dirigidos a ayuntamientos y entidades municipales descentralizadas para agilizar las inversiones en estas instalaciones.

La consejera delegada de la banca pública de promoción de la Generalitat, Vanessa Servera, ha recordado el objetivo del ICF de ser palanca de políticas públicas del Govern, y destacado que la nueva línea permitirá avanzar recursos para mejorar infraestructuras "que utilizan miles de ciudadanos".

El secretario general del Departament, Abel García, lo ha enmarcado en el plan de choque para mejorar la Red Básica de Instalaciones Deportivas Públicas 2025-2029, que salda una deuda histórica con los municipios, "que se merecen tener equipamientos deportivos modernos, seguros, eficientes y accesibles".

Estos préstamos complementan los 120 millones destinados por el Departament en este periodo a 803 municipios y 10 entidades municipales descentralizadas en el plan de choque, por lo que no podrán superar la ayuda otorgada por el Departament en el plan y serán de un máximo de 1,25 millones por operación, con los intereses bonificados y por un plazo de hasta 15 años.