Generalitat y Paeria pactan vincular el Magical Media de Lleida al Catalunya Media City

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, encabezan la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Lleida - GOVERN

LLEIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, han encabezado este jueves la segunda reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Lleida, en que han pactado impulsar la vinculación del Magical Media, un centro público de producción audiovisual del Parc Agrobiotech Lleida, al Catalunya Media City.

Es uno de los principales acuerdos alcanzados en la reunión bilateral, un mecanismo impulsado por el Govern esta legislatura para avanzar en proyectos relevantes para los principales municipios; tras esta segunda reunión con Lleida, se abrirá una segunda ronda de bilaterales con las principales ciudades de Catalunya, informa el Ejecutivo en un comunicado.

El acuerdo para iniciar la vinculación del Magical Media al Catalunya Media City es un "paso estratégico" para reforzar la proyección del audiovisual catalán y servirá para consolidar la red de infraestructuras públicas de este sector.

El Catalunya Media City es el principal proyecto del sector impulsado por el Govern para convertir a Catalunya en un referente internacional en este ámbito y, una vez entre en funcionamiento, contará con la sede de Tres Xemeies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), el Parc Audiovisual de Terrassa (Barcelona) y la sede de Lleida.

Más allá del pacto en materia audiovisual, se ha abordado el impulso del polígono de Torreblanca, la terminal ferroviaria intermodal de mercancías, la nueva de Fira de Lleida, y proyectos en sanidad, entre otros.

POLÍGONO DE TORREBLANCA

El pasado mes de marzo se aprobó el Plan director urbanístico (PDU) de Plana de Lleida, que incluye el polígono de Torreblanca-Quatre Pilans, y en la bilateral de este jueves Dalmau y Larrosa han formalizado un "acuerdo estratégico para acelerar" su ejecución con la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y urbanización en 2027.

En el espacio donde se ubica el polígono, se analizará la posibilidad de incorporar la construcción de la terminal ferroviaria intermodal de mercancía y del bajador de pasajeros en el segundo paquete del Govern de construcción de infraestructuras de movilidad mediante concesiones, dotado con 1.800 millones.

Además, se creará un grupo de trabajo para hacer un seguimiento técnico de las actuaciones vinculadas al proyecto de Torreblanca para "facilitar la coordinación y agilización de plazos".

FIRA DE LLEIDA

Si en la primera bilateral el Govern comprometió una inversión de 1,2 millones de euros por parte de cada administración para el impulso del nuevo recinto ferial de Fira de Lleida, en esta ocasión la Generalitat se compromete a "avanzar los recursos necesarios para la financiación de las obras".

Govern y Paeria definirán en 6 meses el instrumento jurídico para que esto sea posible y dar el impulso necesario al proyecto ferial que permitirá a Fira de Lleida duplicar el espacio ferial y contar con 5 pabellones, 35.000 m2 de superficie construida y 50.000 m2 de espacios exteriores para eventos culturales y feriales.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

Además, han acordado el impulso de varias infraestructuras sanitarias, como iniciar la reserva de suelo para el futuro Parc Sanitari de Lleida y el desarrollo de su plan de movilidad, el impulso de la reforma y ampliación de las urgencias hospitalarias y de la nueva helisuperficie, así como la planificación o mejora de varios CAP de la ciudad.

También se ha pactado colaborar en la construcción de una nueva biblioteca municipal antes de 2030 en el solar de la calle Alcalde Pujol y en el despliegue del proyecto de las 'islas educativas' para situar escuelas infantiles cerca de escuelas públicas.

DALMAU Y LARROSA

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el conseller Dalmau ha definido Lleida como "una de las grandes locomotoras del país" por su posición estratégica y capacidad de innovación, atracción de inversiones y talento, y ha destacado el acuerdo para impulsar Torreblanca.

"Estamos volando para recuperar el tiempo perdido con Torreblanca. Hemos decidido acelerar, para hacer las cosas más fáciles y más rápido, con menor burocracia y acortando trámites", ha expresado.

Por su parte, el paer Larrosa ha subrayado que se alcancen acuerdos "que consolidan la potencia y la capacidad de transformación de Lleida como capital" y ha destacado que Torreblanca es clave para el cambio de modelo económico de Lleida, y que por ello se deben desarrollar también las infraestructuras de su entorno.

Respecto a Fira de Lleida, ha celebrado que la Generalitat sea un "socio activo y leal" de la nueva institución ferial y ha aplaudido el resto de acuerdos porque contribuyen de forma decisiva en el desarrollo económico, sanitario, educativo y cultural de la ciudad.