La Generalitat rechaza un debate televisivo entre Illa y Ayuso sobre financiación: "Seamos serios"

Paneque afirma que Illa está dispuesto a reunirse en el ámbito institucional y "sin prejuicios"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha rechazado un debate televisivo entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre financiación: "Es un debate complejo. Por tanto, seamos serios, esto se tiene que hacer por los canales institucionales".

En la rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, Paneque ha dicho que un debate entre los dos presidentes debe ser "alejado de platós o de ámbitos que no sean propiamente institucionales", después de que Ayuso instara a Illa este lunes a debatir en televisión sobre la financiación singular de Catalunya.

La portavoz ha afirmado que Illa tiene voluntad de diálogo y de explicarse desde el primer momento, y ha pedido abordar la cuestión de la financiación "sin prejuicios, ni sobre Catalunya ni sobre los catalanes".

"EN EL ENTORNO ADECUADO"

"El presidente no solo no tiene ningún problema, sino que ya ha demostrado que quiere establecer este diálogo. Eso sí, en el entorno adecuado y con las maneras adecuadas para hacerlo", ha añadido Paneque, que también ha asegurado que el encuentro con la presidenta madrileña no se producirá el 20 de marzo coincidiendo con un acto de Illa en Madrid.

La portavoz de la Generalitat ha defendido también que este debate se lleve a cabo con "seriedad, serenidad y rigor" y tanto con la Comunidad de Madrid como con el resto de comunidades.