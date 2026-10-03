La Generalitat reformará la Escola d'Administració Pública, que asumirá sus procesos selectivos

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del próximo martes aprobará el proyecto de ley de la Escola d'Administació Pública de Catalunya (EAPC), una norma que rediseñará la institución para que tome un "mayor protagonismo" en la función pública de la Generalitat y sea la que asuma, entre otras funciones, los procesos selectivos del cuerpo general de funcionarios de la Generalitat.

Actualmente, la EAPC se dedica principalmente a la formación continua de funcionarios y personal directivo de la Generalitat (en 2025 hizo 1.694 cursos y formó a 163.447 alumnos), pero este proyecto, que empezará su tramitación parlamentaria a partir de la próxima semana, busca que se convierta en la institución ordenadora y reguladora de la función pública catalana.

"Uno de los propósitos es que la Escola tome mayor protagonismo en el sistema público incorporando la selección de personal directivo y los procesos selectivos, y acompañando en el ecosistema de formación a unos servidores públicos actualizados con las competencias que nuestro tiempo requiere", ha explicado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios.

La norma se enmarca en el proceso de reforma de la administración impulsado por el Govern y complementa normas que están elaborándose o en tramitación, como la ley de ocupación pública o la reforma de la dirección pública profesional.

Dalmau ha sostenido que con esta norma se le da a la EAPC el "encuadre institucional" que necesita, y ha confiado en el apoyo de ERC y los Comuns, pero también al menos el de Junts, para su convalidación en el Parlament, que ha situado para finales de 2027.

PROCESOS SELECTIVOS

La EAPC contará con las competencias para "diseñar, implementar y actualizar" los procesos selectivos de los funcionarios del cuerpo general de la Generalitat.

Aprobar la oferta pública seguirá dependiendo de la secretaría de Función Pública, pero la EAPC es quien diseñará y ejecutará operativamente los procesos.

También jugará un papel clave a la hora de definir y desarrollar el marco curricular y las competencias para la captación, identificación y desarrollo de los directivos públicos profesionales, y tendrá la función de acreditar las competencias profesionales que deban tener los directivos públicos.

COOPERAR CON LOS MUNICIPIOS

Con la nueva ley, la EAPC también cambiará sus funciones en relación con la formación y acreditación de competencias de los funcionarios de las administraciones locales.

Así, podrá formar a personal funcionario de administraciones locales, participar en procesos selectivos que le sean encomendados y dar apoyo en las pruebas de acceso a la habilitación nacional, campo en el que la Generalitat ha ganado competencias.

Además, podrá homologar las actividades de formación que otras administraciones públicas y otras entidades hagan a funcionarios, y acreditar formaciones y conocimientos para todas las administraciones públicas catalanas para así facilitar la movilidad entre administraciones.

INVESTIGACIÓN Y GOBERNANZA

Otros cambios de la norma habilitan a la EAPC a desarrollarse como un agente de investigación, desarrollo e innovación en políticas públicas "basadas en la evidencia científica" y en la evaluación del impacto de las estructuras administrativas.

La EAPC podrá contratar a investigadores, técnicos y personal de apoyo a la investigación para "internalizar la investigación" sobre políticas públicas en el seno de la administración.

Finalmente, prevé también cambios en la gobernanza de la institución: se creará un Consejo Rector que será el máximo órgano de gobierno de la Escola e incorporará en el mismo a las diputaciones y a consejeros independientes; y se creará también un Consejo Asesor.