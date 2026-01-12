Generalitat y Renfe constituyen la nueva Rodalies de Catalunya, liderada por Òscar Playà

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y Renfe han constituido este lunes la nueva empresa Rodalies de Catalunya, que en un primer momento debe gestionar la R1 de Rodalies --que será traspasada a la Generalitat-- y que estará liderada por el hasta ahora director general de la red del Metro de Barcelona, Òscar Playà, como consejero delegado

Lo han explicado este lunes en un encuentro con la prensa fuentes de la Generalitat, Renfe y ERC, y la nueva empresa pertenece en un 50,1% a Renfe y en un 49,9% a la Generalitat, aunque la Generalitat tendrá mayoría en el consejo de administración, con cinco miembros, por cuatro de Renfe.

La presidencia del consejo recaerá sobre Sílvia Paneque, como consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, y también representarán al Govern el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias; el ex secretario de movilidad Marc Sanglas --como representante de ERC--, y la exdirectiva de Renfe, Teresa Torres.

Por su parte, Renfe ha designado a tres miembros de su consejo de administración, Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente y Luis Manuel Suárez, y a la representante de CC.OO Raquel González, en un puesto que será rotativo de forma anual entre los tres sindicatos de Renfe y que se pactó en su momento.

Las decisiones estratégicas de la empresa, como las inversiones o la designación del consejero delegado, se deberán tomar por una mayoría reforzada de 3/4 del consejo, mientras que el resto de decisiones se tomarán por mayoría absoluta.

Preguntadas por cómo se tomarán las decisiones estratégicas en caso de desacuerdo entre las partes, las fuentes de la Generalitat han señalado que la voluntad es que "haya acuerdos que permitan avanzar" y se han mostrado convencidas de que se podrán alcanzar, y que no contemplan cambios en el Gobierno o en la Generalitat.

Asimismo, han explicado que la posibilidad de que la Generalitat se haga con la mayoría del accionariado dependerá de una negociación entre las partes y con los trabajadores.

2027

Está previsto que, tras la constitución de la empresa, empiecen los trabajos para obtener la licencia ferroviaria, la licencia de seguridad y los certificados de seguridad.

Estos trabajos se alargarán durante todo este año, por lo que la nueva empresa podrá empezar a operar en la R1 de Rodalies a partir de 2027.

Paralelamente, Renfe deberá entregar el inventario de la R1 y se avanzará en el traspaso de la infraestructura de esta línea, que se espere que se materialice durante este mismo año.

Las fuentes de la Generalitat han explicado que este primer traspaso servirá como referencia para el de las otras líneas que está previsto que pasen a ser gestionadas por la Generalitat: las de Puigcerdà (Girona), el Garraf (Barcelona) y Manresa (Barcelona)-Lleida.