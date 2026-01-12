Illa señala que Rodalies de Catalunya "no es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), durante una reunió previa a la presentación de la nueva empresa Rodalies de Catalunya SME S.A., en el Palau de la Generalitat, a 12- David Zorrakino - Europa Press

Asegura que el servicio "se resuelve con colaboración", no con confrontación

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que la nueva empresa Rodalies de Catalunya "no es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma" a la hora de gestionar el servicio.

Lo ha dicho este lunes en el acto institucional tras la constitución de la nueva compañía --que gestionará las líneas traspasadas a la Generalitat-- junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y que ha sido firmado por la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández.

Illa ha explicado que la Generalitat no quiere el traspaso porque piense que son mejores "sino por la convicción de la gestión de proximidad".

"Los servicios públicos son más eficaces cuando se gestionan desde cerca", ha dicho, y ha hecho hincapié en que, además de la proximidad, también son fundamentales la profesionalización y la modernización del sistema.

Además, ha insistido en que Rodalies "se resuelve con colaboración entre administraciones, no con confrontación", lo que significa, en sus palabras, ser exigente y autoexigente.

"UN BUEN TRASPASO"

Illa ha explicado en que el objetivo del Gobierno y la Generalitat ha sido "alcanzar un buen traspaso" para los usuarios, para los trabajadores de Renfe y para Catalunya.

Ha dicho que este traspaso es uno de los retos más complejos a los que ha hecho frente su Ejecutivo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista operativo y jurídico.

El presidente ha añadido que en Rodalies hay "dificultades y buen trabajo" y que, tras el acuerdo, los dos gobiernos comparten el compromiso de mejorar el servicio y ofrecer una mejor calidad a los usuarios.