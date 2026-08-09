La Generalitat retransmitirá el eclipse solar total desde el Observatori de l'Ebre (Tarragona)

Foto de archivo - Eclipse parcial del sol visto desde la Basílica de la Sagrada Familia, a 29 de marzo de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat retransmitirá en directo el eclipse solar total de este 12 de agosto desde el Observatori de l'Ebre, en Roquetes (Tarragona), y lo hará a través del canal de YouTube de la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat.

El Observatori ha sido escogido como escenario principal por su "valor científico e histórico" y porque es el único observatorio situado en la franja de totalidad del eclipse, informa el Departament en un comunicado este domingo.

El centro inició su actividad en 1904 para estudiar las relaciones entre el Sol y la Tierra y su presentación pública a la comunidad científica tuvo lugar el 30 de agosto de 1905, coincidiendo con el último eclipse solar total que se pudo observar desde Catalunya: 121 años después, el Observatori volverá a vivir una totalidad.

La retransmisión permitirá vivir este fenómeno astronómico desde cualquier punto de Catalunya y del mundo, y el directo se hará con la colaboración del Parc Astronòmic del Montsec y del Observatori de l'Ebre, "que aportarán su experiencia científica y técnica para ofrecer un seguimiento riguroso y divulgativo de las diferentes fases del eclipse".

La Generalitat también retransmitirá "íntegramente" la jornada institucional, científica y divulgativa organizada en el Observatori de l'Ebre, para la que se prevé la participación de figuras internacionales y nacionales destacadas de la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial.

"GRAN OPORTUNIDAD PARA ACERCAR LA CIENCIA"

Con esta iniciativa, el Govern quiere facilitar que toda la ciudadanía pueda vivir el eclipse, incluidas las personas que no se puedan desplazar hasta la franja de totalidad o a alguno de los puntos de observación organizados; además, la retransmisión también permitirá seguir el fenómeno si las condiciones meteorológicas "dificultan la observación directa desde algunas zonas del territorio".

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que el eclipse es una experiencia que se quiere compartir con toda Catalunya, pero "también es la culminación de muchos meses de trabajo, planificación y coordinación entre la Generalitat, la comunidad científica, los observatorios y los municipios".

"Hemos querido transformar un fenómeno astronómico único en una gran oportunidad para acercar la ciencia a la ciudadanía, despertar nuevas vocaciones y poner en valor el potencial del sistema catalán de investigación", ha afirmado.

Montserrat ha remarcado la voluntad de que el eclipse "deje un legado que vaya más allá del 12 de agosto: más interés por la ciencia, más participación ciudadana y una sociedad más consciente de la importancia de la investigación para comprender el mundo".

JORNADA CIENTÍFICA

La jornada organizada por el Departament comenzará a las 16 horas y reunirá a figuras de "referencia internacional" como el premio Nobel de Física Didier Queloz; la astronauta y médico de la NASA Ellen Baker; el primer astronauta español en viajar al espacio y actual presidente de Hispasat, Pedro Duque; el subdirector del Observatorio Vaticano, Pavel Gabor; y la investigadora del NASA Goddard Space Flight Center Teresa Nieves-Chinchilla.

También participarán especialistas como el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador J. Ribas; el responsable de cultura científica del Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, quien es "especialista en las relaciones entre el Sol y la Tierra", y el astrofísico del Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC) Ignasi Ribas, especialista en exoplanetas.

El acto también incluirá el lanzamiento de tres globos sonda por parte del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), equipados con una radiosonda para estudiar cómo la disminución repentina de la radiación solar modifica la temperatura, humedad, presión y viento a diferentes altitudes.

TOTALIDAD

El eclipse empezará a las 19.36 horas y la fase de totalidad llegará al sur de Catalunya alrededor de las 20.30: durante aproximadamente un minuto y medio, la Luna cubrirá completamente el disco solar y permitirá observar fenómenos que "solo son visibles" durante un eclipse total, como la corona solar y el oscurecimiento repentino del cielo.

La retransmisión específica del eclipse empezará coincidiendo con el inicio del fenómeno y ofrecerá imágenes en directo desde el Observatori de l'Ebre para seguir las diferentes fases, la llegada de la totalidad y los momentos posteriores a la reaparición del Sol.