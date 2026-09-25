Generalitat y Sabadell (Barcelona) crean una bilateral para impulsar "proyectos estratégicos"

Primera reunión bilateral entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Sabadell - GENERALITAT

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) han creado este viernes una comisión bilateral que servirá de espacio de trabajo para "avanzar e impulsar proyectos estratégicos para la ciudad".

En un comunicado, el Govern ha explicado que esta primera reunión ha servido para ratificar el anuncio realizado este jueves por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ceder de forma gratuita por parte del Estado el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell para acoger las consultas externas del Hospital Parc Taulí.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado que esta cesión era una reivindicación histórica de la ciudad: "Es el ejemplo claro de que cuando nos alineamos estratégicamente todas las instituciones pueden tirar adelante proyectos transformadores para la ciudadanía", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha asegurado que con la creación de la bilateral, la ciudad "deja de reclamar un sitio en la mesa para ocuparlo", y ha destacado que Sabadell tiene proyecto, ambición y capacidad de liderazgo.

La reunión también ha servido para formalizar un convenio entre el Ayuntamiento, el Incasol y la Agència de l'Habitatge de Catalunya para finalizar las obras de urbanización del barrio de Arraona, y se prevé que los trabajos se ejecuten en 2028 y finalicen en 2029, con un coste total de 3,5 millones de euros.

Otro de los compromisos acordados es avanzar hacia la construcción de un nuevo Parque de Bombers, con una inversión prevista de 9,9 millones de euros, con la voluntad de que las obras comiencen en 2028.

B-40, "UNA REALIDAD"

Durante la rueda de prensa, Dalmau ha reiterado el compromiso del Govern para que la B-40 sea "una realidad", y la ha definido como una prioridad y una infraestructura imprescindible para articular la movilidad del Vallès.

Otro de los acuerdos del Govern ha sido reasfaltar la B-124, que conecta Sabadell con Calders (Barcelona) y que es titularidad de la Generalitat, y que se incorporará a la programación de inversiones de 2027, año en el que se prevé ejecutar las obras.

Además, han acordado la creación de una comisión de seguimiento de movilidad para "avanzar en las inversiones de obras prioritarias" como la mejora de la B-140, la N-150 y la C-1413, así como el desarrollo territorial del proyeco BRCat y la planificación de la futura estación de Rodalies de Can Llong.

Govern y Ayuntamiento han acordado colaborar para potenciar la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya - Carme Valero, además de avanzar en el futuro Campus de Ciències de la Vida i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que se construirá en la antigua fábrica Artèxtil.