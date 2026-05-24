La Generalitat tramitará más de 197.000 solicitudes de beca general para el próximo curso

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de las consellerias de Educación y FP e Investigación y Universidades, tramitará un total de 197.516 solicitudes de la beca general de la Generalitat, dirigida a estudiantes que el curso 2026-2027 cursarán Bachillerato, Formación Profesional y otros estudios postobligatorios, y grados y másteres universitarios.

La Conselleria de Educación y FP tramitará 109.669, correspondientes a las becas para estudios no universitarios, todas ellas dirigidas a estudiantes con domicilio familiar en Catalunya, y la de Investigación y Universidades gestionará 87.847 peticiones correspondientes a las becas para estudios universitarios, informa el Govern este domingo en un comunicado.

Con el traspaso definitivo de la gestión de becas por parte del Gobierno central, esta es la primera convocatoria que la Generalitat gestiona íntegramente para los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya.

Los dos departamentos han impulsado durante las últimas semanas una campaña informativa para garantizar que las personas solicitantes y sus familias dispusieran de la información sobre el nuevo procedimiento de tramitación.

La Generalitat analizará las solicitudes recibidas para comprobar si cumplen los requisitos académicos y económicos, los que también determinarán la cuantía de la ayuda.