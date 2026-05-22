La Generalitat ve equilibrada y con "muchas bondades" su propuesta a los sindicatos docentes

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat Ignasi Giménez, tras la reunión con los sindicatos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha considerado que la propuesta que la Conselleria de Educación ha planteado a los sindicatos docentes es equilibrada y con "muchas bondades".

En declaraciones a los medios tras una nueva reunión con los sindicatos, ha subrayado que es "equilibrada y permite dar salida a una parte importante" de las reivindicaciones salariales de las centrales sindicales.

Ha explicado que se plantea una mejora retributiva del 50% de los complementos de tutoría y de coordinador digital, y se crean tres nuevos: un complemento de cotutoría, uno a los docentes de los centros de máxima complejidad y otro de trabajo de investigación.

Ha cifrado que todos ellos afectan a más de 100.000 docentes del conjunto del sistema educativo catalán, tanto de la pública como de la concertada, y que reconocen "labores y funciones esenciales" en el sistema educativo.

SEGUIR DIALOGANDO

Después de que los sindicatos Ustec·Stes y CGT Ensenyament hayan considerado que la propuesta de la Generalitat no responde a sus reivindicaciones, Giménez ha defendido la propuesta y ha remarcado que significa incorporar 78 millones de euros más con la mejora y creación de complementos.

"Tendremos que ver si hay algún otro elemento que pueda generar un consenso. Continuaremos en la mesa, dialogando, trabajando, con la mano tendida, para poder desinflamar esta situación de tensión", ha dicho.

Ha afirmado que, atendiendo a las peticiones sindicales, tendrán que ver en diferentes escenarios si se puede encontrar "elementos para poder generar un mayor consenso en relación a la propuesta" realizada.

Giménez ha afirmado que es una propuesta con "muchas bondades" que no solo tiene mejora retributiva, sino que reconoce unas labores y funciones que cada vez son más importantes y esenciales en los centros educativos.