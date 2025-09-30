El Germans Trias de Badalona (Barcelona) diagnostica y extirpa lesiones pulmonares en una sola cirugía

El equipo del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona). - HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

Se trata de una operación "mínimamente invasiva" y preferentemente robótica

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) ha llevado a cabo un procedimiento, más simplificado que el convencional, en el que se diagnostican, se marcan y se extirpan en una única cirugía nódulos pulmonares de pequeño tamaño.

Se trata de la puesta en marcha de un programa de cirugía torácica "mínimamente invasiva", preferentemente robótica, que usa navegación broncoscópica electromagnética, informa el hospital en un comunicado de este martes.

PUNCIÓN TRANSTORÁCICA

Hasta ahora, y antes de extirpar este tipo de lesiones en el quirófano, el paciente debía someterse en el área de Radiodiagnóstico a una punción, que puede ser dolorosa y llega hasta el pulmón, para marcar la lesión con precisión.

Era una prueba "invasiva", a pesar de realizarse con anestesia local, y tenía riesgo de neumotórax (que pueden ser relevantes en entre un 10% y un 20% de los casos) o sangrado, entre otros.

EL NUEVO MÉTODO

La nueva aproximación combina la broncoscopia con navegación electromagnética con la cirugía robótica mediante la plataforma Da Vinci Xi, tecnología con la que se localiza, se diagnostica y se marca "con gran precisión" la lesión pulmonar, procediendo a su extirpación en el mismo lugar y en un único acto quirúrgico.

El jefe de sección de Ciruguía Torácica del Germans Trias, Carlos Martínez, ha apuntado que de esta forma el paciente evita la punción transtorácica previa, reduce riesgos y ya no ingresa el día antes en el hospital, "mejorando de manera significativa tanto la recuperación como su experiencia global".

La voluntad del Servicio es, en los próximos años y en pacientes seleccionados, hacer cirugías combinadas en las que en una única operaciones se marquen y extirpen determinados nódulos a la vez que se pueden tratar otros tumores primarios de pulmón en un único acto.