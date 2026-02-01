Gestoras de CaixaBank obtienen "la máxima valoración" en las calificaciones de los PRI 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las gestoras VidaCaixa, CaixaBank Asset Management y BPI Gestão de Ativos (Grupo CaixaBank) han obtenido "la máxima valoración" de 5 estrellas en las calificaciones de los Principios de Inversión Responsable (PRI) 2025, iniciativa internacional que la ONU apoya y que orienta a los inversores a decidir con criterio ambiental, social y de gobernanza (ASG).

La calificación se ha obtenido "en el módulo más destacado", el de Gobernanza, Política y Estrategia, y en medidas para fomentar la confianza, que evalúan auditorías y controles internos para garantizar la veracidad de la información reportada, informa CaixaBank este domingo en un comunicado.

Esta iniciativa cuenta con más de 5.000 firmantes en todo el mundo, que representan más de 139 billones de dólares en activos bajo gestión; cada año reportan sus avances y reciben una valoración en distintos módulos que analizan desde la estrategia y gobernanza hasta la integración de factores ASG en diferentes clases de activos.

Las calificaciones de estas gestoras les sitúan "por encima de la media del sector, consolidando su compromiso con la transparencia y la mejora continua" en la integración de criterios ASG, añaden.

VidaCaixa ha obtenido la máxima calificación en el módulo Gobernanza, Política y Estrategia (96 puntos), y fue "la primera entidad española" en alcanzar (en 2018) la máxima puntuación en este módulo, el que abarca la mayor variedad de líneas de actuación.

CaixaBank Asset Management ha logrado 5 estrellas en 8 de los 10 módulos que se analizan, "el mejor resultado de su historia", y entre los módulos calificados con las 5 estrellas se incluye Gobernanza, Política y Estrategia (96 puntos).

BPI Gestão de Ativos ha obtenido 5 estrellas en 7 de 11 módulos, destacando en Gobernanza, Política y Estrategia (96 puntos).

ACTIVOS BAJO GESTIÓN

En junio de 2025, el total de activos bajo gestión del Grupo CaixaBank ascendía a más de 157.800 millones de euros, un 2,3% más respecto al cierre de 2024.

El Grupo CaixaBank, del que forman parte VidaCaixa, CaixaBank Asset Management y BPI Gestão de Ativos, "está comprometido con la integración de criterios ASG en las inversiones", pues el 100% de los activos bajo gestión incorporan consideraciones de aspectos ambientales, sociales y/o de buen gobierno.