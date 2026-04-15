Gestores del 061 reclaman la internalización del servicio y cumplir el acuerdo de fin de huelga

Gestores del 061 durante la rueda de prensa en el Parlament. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gestores del teléfono 061 en Catalunya, que llevan un mes de huelga, han reclamado este miércoles la internalización del servicio y el cumplimiento de los acuerdos de fin de huelga de hace 3 años.

En una rueda de prensa en el Parlament, han dicho que entienden que "no es un proceso inmediato", pero que, 3 años más tarde, la licitación está a punto de terminar.

"Entenderíamos que se pueda demorar unos meses, pero sí que, mientras tanto, también queremos mejorar nuestras condiciones laborales y sociales", han apuntado.

Han explicado que se han reunido con Comuns, ERC y la CUP, así como el PSC, y que están intentando que, por parte del Govern, "den respuesta" a sus demandas.

"Los otros grupos, los que no son del Govern, lo están intentando vía preguntas parlamentarias y sus vías, pero el Govern, de momento, no nos ha dado ninguna respuesta", han dicho.

Han señalado también que la consellera de Salud, Olga Pané, tampoco respondió "nada claro" cuando se le preguntó por la cuestión en el Parlament, y que han pedido que participe en la Comisión de Salud para dar explicaciones, sin respuesta, de momento.