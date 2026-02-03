Ginesta (Pimec) ve preocupante e "inexplicable" el descenso de afiliación en enero

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y al directora del área de Trabajo, Sílvia Miró. - PIMEC

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, va preocupante e "inexplicable" el descenso de afiliación a la Seguridad Social en enero en un marco de buen comportamiento de la economía, informa la patronal en un comunicado este martes.

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social, que muestran un incremento de parados en 1.978 personas en enero en Catalunya (+0,61%), tras subir un 0,58% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 325.214.

Por ello, Ginesta ha subrayado la necesidad de reformas estructurales en materia de empleo que faciliten a los parados su reincorporación al mercado laboral.