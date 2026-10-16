La GiraFeina de Santa Coloma (Barcelona) alcanza los 800 inscritos y 1.226 entrevistas laborales

Feria GiraFeina en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la feria GiraFeina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha alcanzado los 800 inscritos y las 1.226 entrevistas laborales, informa la Cámara de Barcelona del Barcelonès Nord en un comunicado este viernes.

La jornada ha reunido a 26 empresas que han sumado 283 ofertas de trabajo, y la Cámara ha explicado que ha habido un incremento en el número de participantes, lo que "evidencia el interés creciente del tejido empresarial por esta iniciativa".

Este encuentro ha sido promovido por la Cámara de Barcelona, el Ayuntamiento de Santa Coloma y la empresa municipal Grameimpuls.