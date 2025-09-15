Girona cuelga en la sala de plenos un retrato del Rey hecho con un mosaico de fotografías del 1-O

Archivo - El alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Una sentencia obligaba al Ayuntamiento a colocar la imagen del Rey en un lugar visible

GIRONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona ha colgado este lunes en la sala de plenos del consistorio un retrato de Felipe VI hecho con un mosaico de fotografías del 1-O, en 2017, después que el pasado mes de abril una sentencia obligara al consistorio a colocar el retrato del Rey en un lugar preferente en esta sala.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicado que el consistorio ha colgado este retrato por "imperativo legal", pero que quieren reivindicar la voluntad republicana de la ciudad, textualmente.

"Esta es una sala que va ligada a la opresión que vive el pueblo de Catalunya, porque quien dicta lo que puede pasar aquí dentro y lo que no puede pasar, en este caso, no es el alcalde", ha lamentado Salellas.

El Ayuntamiento de Girona está gobernado por Guanyem Girona, Junts y ERC, y la resolución llegó después de que el concejal de Vox en el consistorio, Francisco Javier Domínguez, llevara la ausencia de retrato del Rey en la sala de plenos a los tribunales.

Salellas ha detallado que el retrato es "un mosaico hecho a partir de fotografías de lo que pasó el 1 de octubre de 2017 en Girona", como muestra de rechazo a la monarquía española.

La representación de Felipe VI va acompañada de un texto que explica que el retrato no se ha colgado por voluntad del consistorio y que recuerda "lo que ha significado la monarquía borbónica" para la ciudad.