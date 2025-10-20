Girona registró 126 promociones en oferta de vivienda nueva en 2024, según APCE y CaixaBank

Sesión inmobiliaria organizada por la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), el Ayuntamiento de Figueres (Girona) y CaixaBank. - CAIXABANK

La provincia de Girona registró 126 promociones en oferta de viviendas de nueva construcción en 2024, con 2.752 viviendas de las cuales un 39,5% todavía están a la venta, han explicado este lunes en una sesión inmobiliaria la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), el Ayuntamiento de Figueres (Girona) y CaixaBank.

Durante la jornada, han analizado la situación de la promoción y construcción en el Àmbit de Nord Girona y han presentado las oportunidades que ofrecen las comarcas del Alt y el Baix Empordà y del Pla de l'Estany a los empresarios del sector, informan en un comunicado este lunes.

Ha contado con la presencia del director del Centre d'Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank, Blai Morera; del director general del APCE, Marc Torrent; y del miembro de la asesoría jurídico-técnica de Ediseguros Mediación Estanis Codina, entre otros.

Durante el primer semestre de 2025, Girona ha registrado 135 viviendas iniciadas, una cifra que supone un descenso del 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo periodo, se han iniciado en toda la provincia 1.292 viviendas (-0,3%) y se han acabado 916 viviendas (+3,4%).