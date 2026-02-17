Gisèle Pelicot dice que se ha reconstruido "sobre un campo de minas" y que se ha vuelto a enamorar

Archivo - Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, ante las puertas del tribunal - Clement Mahoudeau/AFP/dpa - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión, ha expresado que se ha reconstruido "sobre un campo de minas" y que se ha vuelto a enamorar, un hecho que no creía que sucedería porque, según ella, tenía necesidad de soledad.

Pelicot, que ha publicado un libro con sus memorias, 'Un himno a la vida' (Lumen / Ara Llibres), ha señalado que haber escrito el libro le ha permitido hacer "una introspección, un balance de mi vida" y ha remarcado que las violaciones organizadas durante una década por su exmarido fueron, en sus palabras, un cataclismo.

Preguntada por si su relación con los hombres ha cambiado, ha explicado que ante el tribunal había hombres de todas las edades y de todas las categorías socioprofesionales: "Evidentemente es una categoría de hombres que funciona así. No pongo en el mismo saco a todos los hombres, felizmente. He tenido amigos hombres en mi vida".