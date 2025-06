Glovo defiende el modelo de 'riders' autónomos y alega que "el repartidor lo prefiere"

En la actualidad el 80% de los 'riders' ya tiene una relación laboral con la empresa

El vicepresidente internacional de Glovo, Arnau Cortés, ha asegurado que en los 22 países en los que él tiene responsabilidad en labores comerciales y operativas la compañía prefiere trabajar con 'riders' autónomos "porque el repartidor lo prefiere".

Así lo ha manifestado este miércoles en el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona durante la segunda sesión del juicio por la demanda que interpuso Just Eat contra Glovo por presunta competencia desleal, motivo por el que le reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

Cortés ha argumentado que en los países en los que la regulación lo permite prefieren operar con autónomos, que lo que quiere la compañía es que todas las partes estén contentas y que quieren un mejor modelo: "Nosotros lo preferimos, claro".

A la pregunta de si en países donde los 'riders' de Glovo son autónomos trabajan 12 horas diarias, Cortés ha respondido: "Es una pregunta muy genérica, no lo sé, no sé si trabajan 12 horas".

"Le estoy preguntando que si los repartidores prefieren ser autónomos, trabajar 12 horas y cobrar '40 pavos', como nos dijeron ayer aquí", le ha espetado el abogado de Just Eat, a lo que el vicepresidente internacional ha contestado que a la segunda parte de la pregunta no puede responder porque no es algo que haya preguntado.

Sobre la declaración en la primera sesión del juicio de 3 'riders' en España que aseguraron haber trabajado 12 horas diarias para Glovo, la parte demandante ha preguntado si con el cambio de modelo laboral pueden hacer que un trabajador ahora contratado trabaje el mismo número de horas, a lo que Cortés ha dicho: "La verdad es que no soy experto en materia laboral".

CAMBIO DE MODELO

El 2 de diciembre de 2024 Glovo anunció un cambio de modelo laboral por el cual dejaría de operar con 'riders' autónomos a partir del 1 de julio de este año y pasarían a ser asalariados.

Preguntado por este cambio de modelo, Cortés ha dicho que en la actualidad el 80% de los 'riders' ya tiene una relación laboral sin que se haya detectado un descenso en la cuota de mercado y que el coste por pedido será de entre 5,12 y 6,38 euros frente a los 4,5 euros que costaba con el modelo de autónomos.

El nuevo modelo, ha dicho, le abrirá puertas a la compañía con algunos establecimientos que no querían trabajar con Glovo: "Una de las razones por las que dejaron trabajar con nosotros fue porque no teníamos un modelo laboral".

Habiendo alcanzado ya al 80% de la transición, tras la contratación de 5.000 'riders', el vicepresidente internacional ha dicho que los niveles de servicio se han mantenido, que siguen garantizando una buena experiencia y que el tiempo de entrega solo ha aumentado en un minuto.

EXCLUSIVIDAD

Sobre las relaciones de exclusividad que Just Eat sostiene que Glovo mantiene con algunas cadenas, de forma que si un usuario quiere realizar un pedido en alguna tiene que descargarse su app, Cortés ha dicho que ellos no tienen contratos de exclusividad.

Ha matizado que lo que firman son contratos de 'preferred partner' que suelen rondar los 2 años y que ofrecen un beneficio económico si estos establecimientos concentran cierto volumen de pedidos con Glovo, pero que se permite que "libremente" lo abandonen en cualquier momento y empiecen a trabajar con otras plataformas sin sufrir una penalización.

Sobre las consecuencias para las cadenas si decidiesen trabajar también con otras plataformas, Cortés ha señalado que la comisión sería más alta, pues podría pasar de un 20 a un 25%.

PENALIZACIONES A 'RIDERS'

Un perito propuesto por Glovo que hizo el informe sobre la operativa del modelo de negocio Flex --con autónomos-- ha asegurado que un compañero suyo hizo de 'rider' y que tras rechazar un pedido no hubo "ningún tipo de repercusión", después de que los repartidores que declararon el martes aseguraran que durante la hora posterior a haber rechazado uno no recibían nuevos pedidos.

El magistrado ha preguntado al perito propuesto por Glovo por qué no reflejaron en la conclusión de su informe que el 40% de los 'riders' encuestados, "un porcentaje extraordinariamente significativo de la muestra", coincidía en esta misma percepción.

"Nos dimos cuenta de que había un problema de entendimiento en muchas ocasiones, porque hay muchos de los riders que son pakistaníes y que entender la pregunta a veces les costaba. Y de esto llegamos a la conclusión en 2, 3 preguntas. No sé si era esta o no sé cuál era, pero mayoritariamente todas las preguntas coincidían con nuestra percepción", ha defendido el perito.

También ha negado que los 'riders' estuviesen geolocalizados constantemente y ha asegurado que, en caso de cerrar la app, "en ningún momento hubo ningún tipo de aviso, reclamación ni control".