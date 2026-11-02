El gobernador de la Región de Santiago de Chile aboga por el desarrollo urbano contra la desigualdad

El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 2 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Defiende que las ciudades necesitan una gobernanza "completa" BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, ha abogado por el desarrollo urbano como vía para atajar las desigualdades en las ciudades y ha dicho que esto requiere "coraje político y principios" para poner más recursos donde hay menos.

Lo ha dicho en su participación en el congreso World in Progress (WIP) organizado por PRISA, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, en una charla con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero.

Orrego ha asegurado que Santiago de Chile no quiere competir a nivel internacional basándose solo en la reducción de los costes e impuestos, sino creando un "espacio donde haya cohesión social, estabilidad política, respeto al derecho y, sobre todo, calidad de vida".

Ha sostenido que hoy en día existe una economía más ligada al conocimiento y que la gente, especialmente la gente joven, busca un lugar "donde sea atractivo vivir" más allá del salario y la carga impositiva, y considera que esto abre una gran oportunidad para las ciudades.

CIUDADES CON VOCACIÓN GLOBAL

"Hoy día, las ciudades que tienen vocación global, se preocupan tanto de los impuestos como de la infraestructura, de lo digital como de la cultura, del espacio público en que la gente vive", ha señalado.

En este sentido también ha mencionado el ámbito de la vivienda y ha sostenido que es importante tanto la cantidad como la calidad de nuevas viviendas, y ha añadido que para dar respuesta en esta materia se "requiere un Estado que planifique y un sector privado que se someta a ciertas reglas básicas de calidad de vida".

GOBERNANZA

Orrego ha reivindicado que las ciudades y regiones metropolitanas necesitan una gobernanza "completa" para tratar temas como la gestión del turismo, el cambio climático y el ecosistema de innovación, entre otros, algo que, considera, no se puede hacer municipio a municipio.

Ha afirmado que Santiago tiene un "tremendo desafío de gobernanza y división compartida", y ha advertido de problemas de ineficiencia que se generan en la coordinación entre administraciones.

CAPTACIÓN DE TALENTO

Sobre la captación de talento ha dicho que esto es algo en lo que ya no solamente compiten los países sino que afecta a las ciudades y cree que hay "cuatro dimensiones" para generar competitividad: la estabilidad y el Estado de Derecho; la infraestructura física y digital; el capital humano y la cultura.

En relación a la estabilidad institucional, ha dicho que "quizás en Europa es bastante obvio y se da por sentado", pero que supone un activo importante, y sobre la infraestructura ha destacado la colaboración público-privada llevada a cabo en Chile y el avance en materia digital en ámbitos como la cobertura 5G.

Acerca del capital humano ha destacado las universidades y centros de estudio en la ciudad, y finalmente ha remarcado el papel de la cultura: "Tenemos una combinación de geografía con la cordillera de los Andes, de nuestro vino y de nuestros poetas que ha hecho que muchas personas lleguen y se vengan a vivir a Chile, a invertir o a trabajar precisamente por algo que es más intangible", ha expresado.