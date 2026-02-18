El Gobierno anuncia un plan para reforzar la vigilancia de la entrada de productos en frontera

El ministro de Economía Carlos Cuerpo preside el Consejo Interterritorial de Internacionalización, en el Palau Pedralbes de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la preparación de un plan de medidas para reforzar la vigilancia sobre la entrada de productos en frontera que no sigan los requisitos y exigencias de la normativa europea para proteger al tejido productivo y los consumidores.

Tras una comparecencia ante los medios después de presidir el Consejo Interterritorial de Internacionalización que se ha celebrado este miércoles en el Palau de Pedralbes en Barcelona, Cuerpo ha avanzado que el Gobierno ha presentado a las Comunidades Autónomas el primer borrador, con el objetivo de contar con una versión definitiva en tres meses.

"Es un plan de refuerzo de la vigilancia de mercados que inicia su andadura hoy y que servirá para intensificar la coordinación, mejorar el control de productos industriales, especialmente en el ámbito del comercio electrónico, y garantizar una competencia leal y la protección de nuestros consumidores", ha detallado el ministro.

