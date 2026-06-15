El Gobierno asigna a Catalunya 1.248,75 millones para necesidades pendientes del déficit de 2025

Imagen de archivo - Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a Catalunya 1.248,75 millones de euros, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender la financiación del exceso de déficit de 2025.

Según un comunicado del Ministerio de Hacienda de este lunes, el Gobierno ha asegurado a varias Comunidades Autónomas 3.788,25 millones de euros y la cantidad se destina íntegramente al compartimento Facilidad Financiera, mediante el mecanismo denominado Extra FLA.

Las otras comunidades beneficiadas por la medida son la Comunidad Valenciana, con 1.904,25 millones de euros; la Región de Murcia, con 526,5 millones; Aragón, con 87; y La Rioja, con 21,75; y este año la Comunidad Valenciana "continúa" como el territorio más beneficiado por este mecanismo, con más del 50% de lo asignado para 2026.

La financiación del Extra FLA se realiza en unas condiciones financieras que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades beneficiadas; y este acuerdo se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago, así como para que "cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación".

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a las comunidades para el tercer trimestre de 2026 un total de 6.372,8 millones con cargo también al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, en concreto al compartimento Facilidad Financiera.

Serán 3.237,5 millones para Catalunya; 2.126,03 para la Comunidad Valenciana; 532,5 para la Región de Murcia; 240,31 para Aragón; 171,54 para las Baleares y 64,77 para Extremadura.