El Gobierno autoriza la construcción de las desaladoras de Tordera II (Girona) y Foix (Barcelona)

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Generalitat para financiar y construir instalaciones de tratamiento de agua marina (ITAM) de Tordera II y Foix, informa la Delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado este martes.

El acuerdo da continuidad a la decisión adoptada en 2024 por la que se aprobaron actuaciones de desalación en las cuencas internas de Catalunya para abastecer las provincias de Girona, Tarragona y Barcelona, reducir el trasvase del Ter hacia la capital catalana y reducir extracciones de acuíferos costeros en mal estado ecológico.

La inversión total prevista asciende a 513 millones de euros, financiados a través de fondos propios de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por su parte, la Generalitat, mediante el Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), asume los costes de los anteproyectos y las expropiaciones, por un total de casi 20 millones de euros.

Las desaladoras de Tordera II y Foix permitirán incrementar la capacidad de producción de agua desalada en Catalunya, en la línea de la estrategia del Gobierno central contra los efectos del cambio climático y los episodios de sequía.